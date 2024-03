Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) muss einen neuen Chef oder eine neue Chefin suchen. Der langjährige Direktoriumspräsidenten Thomas Jordan tritt per Ende September 2024 von seinem Posten zurück. «Nach der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre ist nun der richtige Zeitpunkt von meinem Amt zurückzutreten», sagte Jordan am Freitag vor den Medien. So sei die Wiederherstellung der Preisstabilität und der Finanzstabilität ...

