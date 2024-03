ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Treffen mit dem Finanzchef habe ihm einen guten Eindruck hinsichtlich der Aufsichtspipeline, dem Margenpotenzial bei den Staplern und für die Lagerhaustechnik gegeben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei nach wie vor überzeugt, dass die Aktie bis zum Mittelpunkt der historischen Bandbreite anziehen dürfte, sobald der Markt wieder mehr Zutrauen in die Margen im Geschäft mit Logistiklösungen fasse./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 15:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

