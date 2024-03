Bei Tesla knallen die Sektkorken. So legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 5,56 Prozent zu. Das Wertpapier ging an vier der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Dabei verzeichnete Tesla insbesondere am Montag mit einem Plus von 3,87 Prozent einen echten Kursschub. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...