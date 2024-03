Das legale Cannabusiness hat in Deutschland noch keinen großen Stellenwert. Doch viele Anleger spekulierten mit einem Kauf der Synbiotic-Aktie zuletzt darauf, dass sich das jetzt ändert. Zu Recht?Nach jahrelangem Hin und Her hat der Bundestag am vergangenen Freitag mit klarer Mehrheit für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis gestimmt. Damit hat die Regierung laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach "eine Trendwende in der Drogenpolitik" eingeleitet. Gleiches könnte auch für die Aktie eines deutschen ...

