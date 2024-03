Evonik kündigte harte Einschnitte ein. Nach einem verlustreichen Jahr wird der Chemiekonzern bis Ende 2026 bis zu 2.000 Stellen streichen, insbesondere in Deutschland. Comet ist optimistisch für 2024. Der Schweizer Zulieferer der Halbleiterbranche erwartet einen Rebound im laufenden Jahr. Belimo stagniert auf hohem Niveau. Der Schweizer Spezialist für Regeltechnik verspürte Gegenwind am Bau und litt auch unter dem starken Franken, konnte aber den Gewinn deutlich steigern.Der Handel in Asien startet die Woche uneinheitlich. Die chinesischen Benchmarks neigen ...

