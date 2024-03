Die Inflation in der Euro-Zone ist auch im neuen Jahr weiter auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise legten im Februar nur noch um 2,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Im Januar hatte die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft noch bei 2,8% gelegen nach 2 9% im Dezember. In China ist die Industrietätigkeit im Februar zum 5. Mal in Folge geschrumpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...