Am Mittwoch wird mit der DHL Group ein weiterer DAX-Konzern seine Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen. Zudem dürfte der Logistikriese seine Ergebniserwartungen über die Mitte des Jahrzehnts hinaus bekannt geben. Am Markt wird damit gerechnet, dass die DHL Group 2023 nicht an das Rekordjahr 2022 angeknüpft haben dürfte.Da das Management und Analysten dies bereits so erwarten, liegt die Aufmerksamkeit bei der Vorlage der Jahreszahlen auf den Zielen für 2024 und die kommenden Jahre. ...

