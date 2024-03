Micron Technology hatten wir in KW 47/2023 als Aktie der Woche zum Kauf empfohlen und sind seit 67 € dabei (+ 26 %). Gemeinsam mit Nvidia fährt Micron auf der KI-Überholspur. Der Speicherchip-Spezialist hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass man mit der Serienproduktion der neuen HBM3E-Speicherhalbleiter starten wird. Diese verfügen über die höchste Speicherbandbreite (>1,2 Terabyte pro Sekunde) und verbrauchen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten rd. 30 % weniger Strom, was insbesondere bei mobilen Endgeräten entscheidend ist. Microns neuer Speicherchip ist Bestandteil von Nvidias H200 GPU, deren Auslieferung im zweiten Kalenderquartal 2024 beginnen wird.Künstliche Intelligenz in PCs, Smartphones oder Autos erhöht die Nachfrage nach Speicherchips. Vor allem, weil davon auszugehen ist, dass 2024 die Penetration von PCs, Smartphones und IoT-Geräten mit generativer KI hochgefahren wird. KI-fähige (Industrie-)PCs benötigen zwischen 3- und 5-mal mehr Speicher als Standard-PCs. Bei den Nvidia-Chips wird Micron ein Marktanteil von ca. 70 % zugesprochen. Damit schwimmt Micron direkt mit auf Nvidias Erfolgswelle.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 09/2024.Weitere Themen in diesem Bernecker-Brief u. a.:- Arcadium Lithium: Jetzt wieder einsteigen?- Palo Alto: Chance auf Schnäppchen?- ARK: Disruption als Vermächtnis?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!