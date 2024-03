Teilen: In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz das neue Gold ist, hat sich ein Unternehmen an die Spitze katapultiert und einen Ölgiganten übertroffen. Nvidia, bekannt für seine hochentwickelten Halbleiter und KI-Chips, hat Saudi Aramco beim Börsenwert überholt und ist damit zum drittwertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...