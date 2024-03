Ein erfolgreicher Turnaround und Neupositionierung von Frigoscandia leisten einen signifikanten Beitrag zum Nettoergebnis der Mutares 2024. Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen Frigoscandia erfolgreich an Dachser verkauft, einem weltweit führenden Unternehmen in der Stückgutlogistik. Frigoscandia mit Hauptsitz in Helsingborg, Schweden, ist ein Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...