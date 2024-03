Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Super Micro Computer hat die Börsen in einer unfassbaren Weise überrascht und eigentlich auch überrollt. Der KI-Titel gewann am Montag in den ersten Handelsstunden gleich gut 13 %. Die Aktie hat damit einen Allzeitrekord im Visier und auch die runde Marke von 1.000 Euro als nächstes Ziel im Auge. Die Kurse sind vor allem deshalb gestiegen, weil das Papier [...]

