Hören: https://open.spotify.com/episode/73VJ50xdVwA3hI4d7ILzId Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Dienstag, der 5. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX konsolidiert mit schwachem Volumen- Henkel, MTU, Airbus im Frühgeschäft gesucht- Conti, Porsche Vzg., Siemens Energy zunächst schwächer- Rheinmetall virtuell bei mehr als 50 Prozent ytd-plus- BMW zunächst kein 10. Plustag in Folge- Bayer heute Kapitalmarkttag ab 14 Uhr- News. Airbus, VW- ATX erneut schwächer (vor Marktstart 7,6 Prozentpunkte 2024 ...

