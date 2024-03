Core Assets Corp. weist extra Goldbonus auf CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime nach

Anzeige / Werbung Zum Teil hochgradige Goldvorkommen auf Silver Lime waren schon aus der Vergangenheit bekannt Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC. QB:CCOOF) hat auf seinem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia jetzt auch auf der zentralen Blue Liegenschaft systematisch verbreitete Goldmineralisierung nachgewiesen. Die Goldmineralisierung bei Silver Lime scheint in späten flüchtigen Kalzitadern zu liegen, die von steil abfallenden Verwerfungen herrühren, die Schiefer, Marmor, lokale porphyrische Erzgänge und Zonen mit massivem Sulfid betreffen. Die Geologen vermuten, dass die goldhaltigen Fluide zeitlich nachgeordnet dieselben strukturellen Pfade nutzten, die die früheren massiven sulfidhaltigen Erzfluide konzentrierten. Damit würden diese neu entdeckten, steilen Kanäle zu ausgezeichneten Bohrzielen sowohl für hochgradige Massivsulfide als auch für späte Goldmineralisierungen. Gold könnte den Wert der hochgradigen Skarn- und Karbonatverdrängungsziele nochmals erhöhen. Die erkundete Ausdehnung des CRD-Porphyr-Projekts Silver Lime misst derzeit 10 km mal 9,5 km und weist an der Oberfläche einen durchschnittlichen Gehalt von 83 g/t Ag, 0,22 % Cu, 1,8 % Pb, 3,4 % Zn und 0,16 g/t Au (700 Proben) auf. Eine hochgradige Karbonat-Ersatzmineralisierung wurde in gefaltetem Marmor-Grundgestein mit einer Mächtigkeit von bis zu 250 Metern beobachtet. Im Jahr 2022 wurde eine Ag-Zn-Pb-Cu-haltige Mineralisierung in der Nähe des Bodens von Sulphide City-Loch SLM22-006 in einer Tiefe von 453 Metern durchteuft. Nick Rodway, President & CEO von Core Assets, kommentierte: "Wir sind begeistert, dass wir auf dem Projekt Silver Lime Porphyry-CRD goldhaltige Zonen durchschnitten haben. Wir entdecken weiterhin Beweise für ein bezirksweites Beispiel des gesamten Mineralisierungsspektrums vom Mo+Cu-Porphyr-Hub bei Sulphide City über Zn-Pb-Ag-Cu-Massivsulfid bis hin zu distalem/spätem Gold. Im Jahr 2023 durchschnitten mehrere flach einfallende Bohrlöcher diese steilen goldhaltigen Leitungen. Diese Goldzonen sind weiterhin für Explorationen offen und wir freuen uns darauf, im Zuge der Vorbereitungen für unser vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2024 weitere Updates zu liefern." Zum Teil hochgradige Goldvorkommen auf Silver Lime waren schon aus der Vergangenheit bekannt. Die jüngste systematische Auswertung von mehr als 40 Bohrungen in Verbindung mit Oberflächenproben liefert jetzt aber die Erklärung für diese strukturgebundenen Vorkommen und gleichzeitig einen Ansatz für künftige gezielte Bohrungen. Die beiden besten goldhaltigen Oberflächenproben, die bis dato entnommen wurden, wurden auf den Zielen Falcon und Jackie entdeckt. Die historische Probe 89868 (Carmac, 1990) bei Jackie wies einen Gehalt von 21 g/t Au, 12 g/t Ag und 15 % Zn (+As-Cu-Sb) auf, während die Probe D935063, die von Core Assets im Jahr 2022 bei Falcon entnommen wurde, 19,5 g/t Au und 33 g/t Ag aus groben Quarz-Karbonat-Adern mit einer Breite von bis zu 2 m ergab (Abbildung 2). Fazit: Man kann sich die geologischen Strukturen auf dem Silver Lime Projekt von Core Assets im Prinzip wie das Muster vorstellen, das bei wertvoller japanischer Kinstugi-Keramik entsteht, deren Bruchstücke mit Gold wieder zusammengefügt wurden. Die Geologen vermuten, dass die goldhaltigen Fluide zeitlich nachgeordnet dieselben strukturellen Pfade nutzten, die die früheren massiven sulfidhaltigen Erzfluide konzentriert haben. Das erklärt die "Speichen-Strukturen", die Core Assets jetzt auf seinen Zielen vorfindet und die erstklassige Anhaltspunkte für künftige Bohrungen liefern. Das Unternehmen hat bisher sieben äußerst aussichtsreichen Zielgebiete identifiziert, die das gesamte Mineralisierungsspektrum von Porphyr-Mo-Cu über Fe-Zn-Cu-Ag-Massivsulfid-Skarn (Sulphide City) bis hin zu Ag-Pb-Zn-Cu-Au-Karbonat-Ersatzmineralisierung (Gally, Pete's, Grizzly, Jackie) abdecken. Das nachträglich hinzugekommene Gold dürfte den Wert der hochgradigen Mineralisierung nochmals steigern. Mit diesem Wissen laufen die Vorbereitungen für die kommenden Bohrungen. Bisher hat Core Assets auf dem Projekt erst 5.565 Meter an Diamantbohrungen in einem ersten Bohrprogramm 2022 abgeschlossen. Core Assets steht auf Silver Lime also erst am Anfang seiner Entdeckungen Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. 