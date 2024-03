Die Aktie des Biotechnologieunternehmens BioNTech steht weiter unter Druck und notiert zuletzt bei einem Kurs von 82,02 Euro, was einer winzigen Aufwärtsbewegung von 0,05 Prozent in einer Woche entspricht. Nach einem Hoch von über 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung befindet sich die Aktie nun in einem anhaltenden Abwärtstrend. Trotzdem halten Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...