Am deutschen Aktienmarkt läuft es in dieser Woche nicht rund. Allerdings halten sich die Verluste in Grenzen. Der DAX schloss gestern 0,1 Prozent tiefer. Heute muss er mit schwachen US-Vorgaben zurechtkommen, könnte diesen aber trotzen. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Gold, Nasdaq ...