Bronschhofen - Der Komponentenhersteller Cicor ist auch im Geschäftsjahr 2023 stark gewachsen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn stiegen kräftig an. Auf eine Ausschüttung will das Unternehmen aber weiter verzichten. Der Umsatz kletterte um ein Viertel auf 389,9 Millionen Franken und erreichte damit einen neuen Rekordwert, wie Cicor am Mittwoch mitteilte. Auch operativ lief es sehr rund für die Gruppe. So stieg der EBITDA um fast 40 Prozent auf 45,1 Millionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...