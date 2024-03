Ein Bundesberufungsgericht hat am Dienstag die Haftung von fünf großen Technologieunternehmen in Bezug auf die mutmaßliche Unterstützung von Kinderarbeit in Kobaltminenabbrüchen in der Demokratischen Republik Kongo abgelehnt. Eine 3:0-Entscheidung im US-Berufungsgericht erklärte Konzerne wie Google-Mutter Alphabet, Apple, Dell Technologies, Microsoft und Tesla für nicht haftbar, wodurch die Klage ehemaliger Kinderarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...