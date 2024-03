Symrise 4.39% JochenGehlert (ERS2018): Heute wurde die Position geschlossen in: Symrise + 2,17 % Ertrag (06.03. 09:39) >> mehr comments zu Symrise: www.boerse-social.com/launch/aktie/symrise Bayer -0.16% Dopatka (WDOPATKA): Hier wurde nun leider die Reißleine gezogen. Ein Kriterium für dieses wikifolio ist die gute Dividendenrendite der Aktie. Diese ist leider für die nächsten Jahre nicht mehr gegeben. Ein weiteres Kriterium ist die Unterbewertung. Dafür wurde der Kapitalmarkttag am 05.03.2024 für neue Impulse abgewartet. Der Kapitalmarkttag verlief leider enttäuschend und zeigte, dass die Krise wesentlich langfristiger und tiefgreifender ist, so dass man nicht mehr von einer Unterbewertung sprechen kann. Der Abwärtstrend bleibt ...

