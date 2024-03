DAX wartet auf Powell!: CrowdStrike: Anleger jubeln - DHL: Lange Gesichter - Symrise: Alles wird gut

Die Erleichterung war zweistellig. Im Vergleich zu Palo Alto patzte CrowdStrike nicht! Die Aktie legt fast ein Viertel zu. Von Jubelstürmen ist die DHL Group weit entfernt. Nach den Zahlen ziert die Aktie das DAX-Ende!Der deutsche Leitdex lauert weiter auf den Sprung über die Marke von 18.000 Punkten. Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress bleiben die Anleger zwar in der Defensive, aber sein Allzeithoch verliert der deutsche Leitindex nicht aus den Augen. Zum Handelsstart tritt der DAX mit plus 0,01 Prozent bei 17.699,72 Punkten nahezu auf der Stelle. Die schlechten Vorgaben von der Wall Street prallen zunächst am DAX ab. Die US-Börsen hatten am Vortag …

