Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Aqua Fonds: Knappes Wasser bietet vielfältige Chancen für Anleger - FondsanalyseWasser - das Elixier allen Lebens - ist als Rohstoff für die moderne Weltwirtschaft von immenser Bedeutung, so Tanja Gudjons, BNP Paribas Asset Management.Der Bedarf steige immer weiter an, während wir gleichzeitig einer Reihe an Herausforderungen entgegensehen würden, die es zukünftig schwieriger machen würden, diesen zu decken. Entlang der Wertschöpfungskette "Wasser" könnten Investoren viele Chancen finden: bei Versorgern, in der Infrastruktur sowie bei Anbietern von Wasseraufbereitungs- und Wassereffizienzlösungen. ...

