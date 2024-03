© Foto: picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke



In wenigen Wochen wird Markus Kamieth der neue Vorstandsvorsitzende des Chemieriesen BASF. Im Vorfeld kaut er massiv Aktien. Derweil hebt die HSBC das Kursziel an. Der zukünftige CEO Markus Kamieth hat am Montag 999.666,13 Euro in BASF-Aktien investiert, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung bekanntgab. Bereits im Januar verzeichnete BASF Insiderkäufe. Der Finanzvorstand Dirk Elvermann erwarb Anteilscheine im Wert von 109.306,50 Euro, während Stephan Kohtrade, zuständig im Vorstand für das zunehmend bedeutsame Asien-Geschäft, 264.430,00 Euro investierte. Die HSBC hat derweil ihre "Hold"-Empfehlung für die BASF-Aktie bestätigt und das Kursziel von 42 auf 44 Euro angehoben. Der …