Der Aufsichtsrat der Abo Wind AG hat Thomas Treiling zum Vorstandsmitglied bestellt. Er soll die Bereiche Geschäfts- und Projektentwicklung Deutschland und Frankreich, IT sowie Energiemärkte und -vertrieb von Jochen Ahn übernehmen. Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat rückt mit Thomas Treiling am 1. April 2024 ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens Abo Wind in den Vorstand auf. Der 44-jährige Geograph arbeitet seit 2009 bei Abo Wind, zunächst als Projekt-, dann als Team- und Abteilungsleiter. ...

