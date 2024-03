Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: BeiersdorfBeiersdorf ist bei 131.67 unter den MA100 gegangen. Davor 154 Tage darüber. aktuelle Indikation: 130.65 / 130.75 Veränderung zu letztem SK: -0.87% Börsenradio Live-Blick 7/3: DAX down, Palfinger überzeugt in Wien. Brenntag-Support fällt weg, SAP High 15 heuer Hören: https://open.spotify.com/episode/6jhvvEUlyUx2mM6LW4UMMv Auf dem Radar: Deutsche PostDeutsche Post hat am Mittwoch -6,28% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...