Die Risikoprämien am Anleihenmarkt sind stets ein Abbild, ob die Zeiten eher ruhig oder unruhig sind. In Krisenzeiten beispielsweise steigen Spreads von Euro-Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen stark an, weil das Vertrauen am Markt sinkt und daher Emittenten von Unternehmensanleihen einen höheren Zinskupon bieten müssen. "Aktuell fällt auf, dass die Risikoprämien von Euro-Unternehmensanleihen über dem langfristigen Durchschnitt liegen", analysiert Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank, die aktuelle Situation am Anleihenmarkt. "Offenbar preist der Markt derzeit ein rezessionäres Umfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...