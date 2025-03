DJ RESEARCH/BNP: Europäischer Ausgabenplan Wendepunkt für Anleihemarkt

Der europäische Ausgabenplan ist ein Wendepunkt für die Märkte und wird zu höheren Emissionen und Anleiherenditen führen, wie Marktexperte Sam Lynton-Brown von BNP Paribas Markets 360 feststellt. "Es bedeutet ein viel höheres Angebot an Staatsanleihen, viel höhere Anleiherenditen und eine stärkere Währung", so der globale Leiter der Makrostrategie der Bank. Sei Haus erwartet bis Ende 2028 fast 150 Milliarden Euro an zusätzlichen Emissionen in Deutschland. Aus fundamentaler Sicht sei eine Spanne für die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen zwischen 2,50 und 3,00 Prozent derzeit gerechtfertigt. Diese Spanne werde sich jedoch im Laufe der Zeit erhöhen. Aktuell steigt die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um gut 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent.

