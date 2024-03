Erstmals in deiner Geschichte hat das Unternehmen mehr als zehn Gigawatt an Modulen und Wechselrichtern absetzen können. 2024 sieht die Baywa re Solar Trade, für die ihr Mutterkonzern vor einem Jahr die Absicht zum Verkauf bekannt gab, "im Zeichen der Konsolidierung". Der zum Erneuerbare-Energien-Unternehmen Baywa re AG gehörende Photovoltaik-Großhändler Baywa re Solar Trade hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als zehn Gigawatt an Modulen und Wechselrichtern verkauft. Zwar seien die Marktbedingungen generell schwierig gewesen, trotzdem sei der Absatz "in allen wichtigen Kategorien" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...