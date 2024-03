Durch die Partnerschaft mit Ampeers Energy will Solaredge von den gesetzlichen Änderungen bei den Mieterstrommodellen in Deutschland profitieren und die Dekarbonisierung der Wohnungswirtschaft beschleunigen. Solaredge Technologies investiert in das Software- und Beratungsunternehmen Ampeers Energy. Ampeers ist ein in Deutschland ansässiges Start-up, das Lösungen zur Dekarbonisierung ganzer Portfolios von Mehrfamilienhäusern entwickelt und umsetzt. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...