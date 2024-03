Der Kursverfall der GFT Technologies Aktie geht heute weiter. Im Tagesverlauf sinkt der Aktienkurs des Stuttgarter Software-Konzerns auf 27,28 Euro, nach einem Schlusskurs am Mittwoch bei 32,12 Euro und 29,40 Euro aus dem gestrigen Handel. An der Börse kam gestern vor allem der Ausblick des Unternehmens auf 2024 nicht gut an. Dieser wird von Berenberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...