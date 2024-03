Die Rally von Super Micro Computer kennt einfach kein Ende. Nachdem das Papier Mitte Februar um über 25 Prozent gefallen ist, haben die Nvidia-Zahlen das Papier wieder in den super Super-Micro-Modus gebracht.Das Papier des KI-Highflyers, der Computer für Rechenzentren herstellt, hat am Freitag ein neues Allzeithoch markiert. Die Aktie verlor nach dem rasanten Anstieg seit Januar an einem Tag bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...