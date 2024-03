(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.03.2024 - Technologiewerte tendieren am Freitag schwächer. Aixtron und Infineon geben in Frankfurt nach. Auch an der Wall Street steht der Sektor unter Druck. Apple und Alphabet können hingegen zulegen. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 17.832 Punkte, belastet von Rheinmetall, Deutsche Post und Continental. Aufwärts geht es für Symrise, Vonovia und Covestro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...