Im schwächeren Marktumfeld hat sich die Allianz-Aktie am Freitag einmal mehr robust gezeigt und zählte zu den stärksten Werten im DAX. Einmal mehr hat der Versicherer ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Am Abend folgte nun die Meldung, dass das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm in der kommenden Woche startet.Am kommenden Montag soll der Rückkauf für bis zu eine Milliarde Euro beginnen und dann bis zum 31. Dezember laufen. Die Aktien sollen im Anschluss eingezogen werden. Das Programm geht ...

