Zum Handelsauftakt an der Wall Street sah es am Freitag nach einem weiteren starken Tag für die KI-Highflyer und Chip-Aktien aus. So erreichten Nvidia und Super Micro Computer zunächst einmal mehr neue Rekordhochs. Doch in der Folge ging den Bullen erstmals die Puste aus und es setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein.Minus fünf Prozent bei Nvidia, minus zwei Prozent bei Super Micro Computer und sogar minus sechs Prozent bei Broadcom nach den Zahlen am Vorabend stehen rund eine Stunde vor Handelsschluss ...

