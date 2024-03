Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Valneva hat an den Börsen nun einen eminenten Durchbruch geschafft. Das Pharma-Unternehmen gewann am Freitag gleich mehr als 8,5 5. Das ist sensationell. Der Titel hat dabei einen Kurs von über 3,30 Euro erreicht und schiebt sich zumindest über die 3-Euro-Linie nach oben. Dennoch: Der Titel steht unter Verdacht, sich weiterhin im Abwärtstrend zu bewegen. Die Notierungen sind in den vergangenen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...