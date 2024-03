Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat am letzten Handelstag der zu Ende gehenden Woche noch einmal für Furore gesorgt. Die Amerikaner konnten einen Aufschlag in Höhe von über 3,9 % verbuchen. Damit führten sie die Aktie auf Kurse von mehr als 3,68 Euro - die Notierungen sind auf dem Weg dazu, sich wieder in eine deutlich bessere charttechnische Position zu manövrieren. Denn: Innerhalb [...]

