Rheinmetall hat sich am Freitag mit einem massiven Abschlag nach unten in das Wochenende verabschiedet. Das allerdings ist weniger dramatisch. Die Aktie ist in herausragender Verfassung. Auch in den vergangenen Wochen ist der Titel aktuell mit immer neuen Aufträgen aufgeladen worden. Dies hat sich auch im Aktienkurs widergespiegelt. Der Trend bleibt stark.

Starker Trend der Notierungen: Die Aktie hat einen eminenten Vorsprung

Der Titel hat den GD100 schon um gut 34 % abgehängt. Die 200-Tage-Linie ist dabei um gut 49 % überwunden worden. Das wiederum ist ein klares Signal: Der Trend nach oben ist ungebrochen. Der nächste Rekordkurs an den Börsen wäre aus dieser Sicht keine besondere Fragestellung - aktuell ist Rheinmetall allein im laufenden Jahr [...]

Hier weiterlesen