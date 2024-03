Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Aktie von Super Micro Computer ist in den vergangenen fünf Tagen massiv aufwärts geklettert. Die Notierungen verloren zwar am Freitag noch einmal satte -1,7 %. In fünf Tagen aber ging es um insgesamt 26 % aufwärts. Das hätte wohl kaum jemand angenommen. Hintergrund ist u.a. auch eine Kaufempfehlung bzw. eine weitere Kaufempfehlung von Argus, die damit [...]

