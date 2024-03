Die Wolftank-Gruppe, die sich auf der Wasserstoff-Pop-up-Konferenz von AlsterResearch präsentierte, unterstrich ihre starke Position im Bereich der emissionsfreien Mobilität, insbesondere bei Wasserstoffbetankungsanlagen. Das Unternehmen profitiert von den europäischen Plänen zum Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoffbetankungsinfrastruktur und rechnet mit einem erheblichen Wachstum. Angesichts des prognostizierten Bedarfs an Tausenden von Tankstellen bis zum Jahr 2030 ist die Auftragslage von Wolftank mit Anfragen im Gesamtwert von fast 160 Mio. EUR weiterhin robust. Jüngste Großaufträge, darunter eine Wasserstofftankstelle in Bozen und eine Infrastruktur für eine Eisenbahngesellschaft in Norditalien, belegen diese Dynamik. Die Präsentation des Managements bestätigt die positiven Wachstumsperspektiven von Wolftank und stützt die Kaufempfehlung von AlsterResearch mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00, das Anlegern ein Aufwärtspotenzial von 80% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken