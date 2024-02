Die Wolftank Group ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Umweltschutzdienstleistungen wie Tank- und Bodensanierung. Darüber hinaus plant und baut Wolftank Tankstellen für LNG und Wasserstoff, die in absehbarer Zeit den größten Wachstumstreiber darstellen werden. Die Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, ihre Projekte effizient und nachhaltig zu realisieren. Kurzum: Wolftank entwickelt und implementiert die Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität aufzubauen. Damit leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der globalen Klimaziele. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 05. März von 10:30-11:00 Uhr einen Roundtable mit Wolftank im Rahmen einer Wasserstoff Pop-up Konferenz. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-10-30/WAH-GR zur Verfügung gestellt.





