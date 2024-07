Die Wolftank-Adisa Holding meldet neue Aufträge aus Italien für Unternehmen der Gruppe. So habe die Tochtergesellschaft Wolftank Italy einen Auftrag im Volumen von einer Million Euro von einem Betreiber eines italienischen Tankstellennetzes erhalten. In Zusammenhang mit der Stilllegung von neun Tankstellen soll die Wolftank-Gruppe die Sanierung, den Rückbau der Tankstellen und die Entsorgung des kontaminierten Bodens übernehmen. Zudem haben mit Mares und Wolftank Italy zwei Unternehmen des Konzerns einen Vertrag mit dem italienischen Unternehmen Free To X über den Bau von Schnellladestationen für Elektroautos in Italien unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beziffern die Österreicher auf 1,5 Millionen Euro. Die Wolftank-Adisa Holding Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag bei 11,40 Euro mit 0,88 Prozent im Plus.