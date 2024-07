In den letzten Wochen hat die Wolftank-Gruppe zwei wichtige Verträge im wichtigen Segment Umweltdienstleistungen, das 59 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 23 ausmacht, erfolgreich verlängert. Der eine Vertrag mit Kuwait Petroleum betrifft die Umweltsanierung von Tanklagern in Italien. Der andere Vertrag mit der Sarlux-Raffinerie betrifft das weitere Recycling und die Metallrückgewinnung von verbrauchten Katalysatoren. Diese Verträge belaufen sich auf insgesamt 8,5 Mio EUR. Dies folgt auf die im Mai bekannt gegebenen Vertragsverlängerungen im Bereich Umweltdienstleistungen im Wert von EUR 12,7 Mio., was die gute Marktposition von Wolftank unterstreicht. Mit einem robusten Auftragsbestand von EUR 158 Mio. für das GJ23 und bedeutenden neuen Aufträgen, die bereits in diesem Jahr in den Wachstumssegmenten Wasserstoff & Erneuerbare Energien (EUR 15,5 Mio. Wasserstofftanksysteme / ca. 18% des GJ23-Umsatzes) angekündigt wurden, bleibt der Ausblick des Unternehmens stark. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG