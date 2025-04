Die Wolftank Group erweitert ihre Aktivitäten im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur mit dem Projekt ACTIVA H2 in Spanien, das sich auf die Entwicklung einer Wasserstofftankstelle zur Unterstützung der Wasserstoffmobilität in städtischen Gebieten und im transeuropäischen Verkehrsnetz konzentriert. Diese Initiative folgt einer Reihe von Projekten in Italien und stärkt die Position von Wolftank auf dem wachsenden Wasserstoffmarkt in Südeuropa. Das Projekt könnte den Weg für weitere Infrastrukturentwicklungen in ganz Europa ebnen, zumal sich sowohl Spanien als auch Italien ehrgeizige Wasserstoffziele gesetzt haben. Mit diesen Aussichten sei Wolftank für weiteres Wachstum gut positioniert und der Ausbau des Segments Hydrogen & Renewables könnte in Zukunft weitere Chancen eröffnen. Die Analysten von mwb research stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und sehen ein Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG