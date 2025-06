Die Wolftank Group hat über 50 Mio. EUR an neuen und verlängerten Aufträgen im Kerngeschäftsbereich Environmental Services gesichert und damit ihre Position in Italien gestärkt. Zu den wichtigsten Erfolgen zählt ein Bodensanierungsauftrag im Wert von über 20 Mio. EUR über die Tochtergesellschaft Petroltecnica sowie die Verlängerung von zwei Rahmenverträgen mit Italiana Petroli im Gesamtwert von 30 Mio. EUR über drei Jahre. Weitere Aufträge mit Tamoil und e-Distribuzione stärken zusätzlich die wiederkehrende Umsatzbasis der Gruppe. Dieser starke Auftragseingang verbessert die Planungssicherheit über mehrere Jahre hinweg und unterstreicht die Fähigkeit von Wolftank, technisch komplexe Projekte zu gewinnen und gleichzeitig langfristige Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Die neu bekannt gegebenen und verlängerten Verträge tragen mit über 20 Mio. EUR pro Jahr zu den Umsätzen bei und stimmen vollständig mit den bisherigen Schätzungen und der optimistischen Einschätzung der Analysten von mwb research überein. Die Analysten bestätigen ihre KAUF-Empfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 100 % impliziert und die starke strategische Positionierung der Gruppe, die wiederkehrende Umsatzbasis und die attraktive Ausrichtung auf langfristige Umweltinfrastrukturtrends widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





© 2025 AlsterResearch