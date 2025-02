Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG



Unternehmen: Wolftank Group AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.02.2025

Kursziel: 17,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



HIT-Feedback: Positiver Ausblick für 2025 ff. steht diametral zur jüngsten Kursentwicklung



Wolftanks CEO Simon Reckla hat jüngst auf den 13. Hamburger Investorentagen das Geschäftsmodell des Greentech-Spezialisten präsentiert und dabei auch Zielwerte für die Geschäftsentwicklung in 2025 ff. vorgestellt.

Guidance 2024 bestätigt und Folgejahre skizziert: Der CEO bekräftigte zunächst die Jahresziele 2024, die Umsatzerlöse in einer Spanne zwischen 110 und 127 Mio. EUR (H1: 62,0 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 9,4 bis 12,5 Mio. EUR (H1: 4,8 Mio. EUR) vorsehen. Dies entspräche einer EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 10,6%, die auf Basis einer weiterhin dynamischen Umsatzentwicklung perspektivisch in Richtung 15% entwickelt werden soll. So avisiert Wolftank für 2025 ein Umsatzniveau von rund 134 Mio. EUR, das in 2026 auf >150 Mio. EUR und bis 2027 auf >171 Mio. EUR anwachsen soll (CAGR 2023-2027e: 18,5%). Untermauert wird dies in der kurzen Frist durch ein weiterhin starkes Auftragsbuch, das per 01.01.2025 ein Volumen von 97,7 Mio. EUR umfasste. Hierbei entfielen 51,1 Mio. EUR auf das Segment Umweltdienstleistungen, 6,9 Mio. EUR auf die Industrielle Beschichtung & Wartung und 39,7 Mio. EUR auf den Bereich Wasserstoff & Erneuerbare Energien. Letzterer erhielt Anfang Februar einen weiteren Großauftrag, der hierin noch nicht enthalten ist.

Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Norditalien: TPER, der ÖPNV-Betreiber in der italienischen Region Emilia Romagna, hat Wolftank einen Auftrag zur Planung, Errichtung und Inbetriebnahme einer dritten Wasserstoff-Tankstelle für die Betankung von etwa 40 wasserstoffbetriebenen Bussen in Bologna erteilt. Der Auftragswert beläuft sich auf 4,9 Mio. EUR und ist Teil eines Bündels von Aufträgen, die TPER seit Anfang 2023 mit Wolftank als Industriepartner vollzogen hat. Hierzu zählten Wasserstoff-Tankstellen in Bologna und Ferrara im Juni 2023 (Auftragswert 9,5 Mio. EUR) sowie der bislang größte Einzelauftrag im Mai 2024 über 15,5 Mio. EUR für weitere H2-Tankanlagen. Die wiederholte Beauftragung Wolftanks ist u.E. Ausdruck der hohen Kundenzufriedenheit und nicht zuletzt der Technologieführerschaft des Unternehmens im Bereich einer effizienten Wasserstoff-Infrastruktur.



Margenannahmen bleiben defensiv: Wir trauen Wolftank zu, die skizzierte Umsatzentwicklung zu realisieren. Hinsichtlich der Margenannahmen halten wir die Zielmarge von >15% aber zunächst für nicht erreichbar und erwarten im Planungszeitraum unseres DCF-Modells 2025-2030 im Peak eine EBITDA-Marge von 12,5% sowie im Terminal Value 10,0%. So ist Wolftank u.E. zunächst den Nachweis schuldig, dass sich mit dem teilweise projektbasierten Geschäftsmodell über den Gesamtkonzern hinweg nachhaltig deutlich zweistellige operative Margen erzielen lassen. Allerdings sollte mit dem Ausbau des H2-Tankstellennetzes und nicht zuletzt Wolftanks eigenentwickelter Betriebssoftware, die bereits bei mehr als 100 Stationen in über 15 Ländern weltweit zum Einsatz kommt, auch das Potenzial für Service- und wiederkehrende Umsätze stetig zunehmen.



Fazit: Mit dem Vorstoß in eine Umsatzdimension von >100 Mio. EUR hat Wolftank 2024 einen wichtigen Meilenstein erreicht, der das Unternehmen von nun an auch verstärkt auf das Radar größerer institutioneller Investoren bringen sollte. Insgesamt erscheint uns Wolftank operativ besser aufgestellt denn je, was sich in der jüngsten Kursentwicklung und damit der aktuellen Bewertung (EV/EBITDA 2025e 4,3x vs. Ø-5Y: 12,0x) jedoch nicht ansatzweise widerspiegelt. Daher bekräftigen wir die Kaufempfehlung und unser Kursziel von 17,00 EUR.



