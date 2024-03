Trina Solar Co., Ltd: Trina Solar erneut auf der BNEF Tier 1 Liste

CHANGZHOU, China, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, hat sich erneut einen Platz auf der BNEF Tier 1-Liste gesichert, und zwar dank seiner starken Bankfähigkeit, der großen Zuverlässigkeit seiner PV-Module und seiner hocheffizienten Produkte des Typs 210mm n-. Damit festigt das Unternehmen seine Führungsposition in der PV- und Energiespeicherbranche. Laut dem Bericht für das erste Quartal 2024 erfüllt Trina Solar vollständig die Tier-1-Kriterien von BNEF, deren Schwellenwert nun viel höher liegt als zuvor.

BNEF, eine Forschungsorganisation im Bereich der neuen Energien, ist weltweit für ihre Glaubwürdigkeit und ihr Fachwissen bekannt. Die im letzten Quartal verschärften Kriterien für die Anerkennung von PV-Modulen der Stufe 1 verlangen, dass eine Marke markeneigene, selbst hergestellte Produkte für sechs verschiedene Projekte geliefert hat, die in den vergangenen zwei Jahren von sechs verschiedenen (nicht entwicklungsorientierten) Banken regressfrei finanziert wurden, und dass diese Geschäfte eine Leistung von mehr als 5 MW aufweisen (im Vergleich zu 1,5 MW in früheren Quartalen). "Die kontinuierliche Präsenz von Trina Solar auf der Tier-1-Liste zeigt das anhaltende Vertrauen von globalen Investoren, Entwicklern und Kunden in die Bankfähigkeit des Unternehmens", sagte Cao Yunduan, Leiter der Abteilung Branding und Marketing bei Trina Solar.

Trina Solar ist ein Pionier auf dem Gebiet der Technologie und der Produkte des Typs n-. Die Vertex N-Produkte, darunter das neue großformatige Vertex N 720W, ein Star unter den Freiflächenkraftwerken, das neue mittelformatige Vertex N 625W, das die Durchführbarkeit von Energieversorgungsprojekten in komplexem Gelände verbessert, und die kleinformatigen 450W-Module, erfüllen die Anforderungen der Kunden in verschiedenen Umgebungen.

Die hohe Zuverlässigkeit der Produkte von Trina Solar wurde von RETC anerkannt und das Unternehmen wurde im Mai 2023 zum vierten Mal als Overall Highest Achiever für die herausragende Leistung seiner Module der Vertex N 700W-Serie ausgezeichnet, während PVEL das Unternehmen im letzten Jahr zum neunten Mal in Folge zum Top Performer ernannte.

Trina Solar hat auch auf den Finanzmärkten und von renommierten Instituten Anerkennung für seine hervorragende Produktleistung und Zuverlässigkeit erhalten. Trina Solars Energiespeichersparte Trina Storage ist weiterhin in der Spitzengruppe zu finden, nachdem sie auf der Global Energy Storage Tier 1 List für das erste Quartal 2024 auftauchte und von BNEF unter die fünf weltweit besten Speicheranbieter und -integratoren eingestuft wurde.