Nach Angaben des chinesischen Photovoltaik-Herstellers hat der TÜV SUD die Ergebnisse bestätigt. von pv magazine Global Trina Solar gab bekannt, dass sein n-Typ i-Topcon-Solarmodul für Anwendungen in großen Photovoltaik-Projekten eine Leistung von 740,6 Watt erreicht hat. Der TÜV SUD hat die Ergebnisse bestätigt, wie der Photovoltaik-Hersteller mitteilte. Das Unternehmen erklärte, das Ergebnis sei ein neuer Weltrekord für Topcon-Solarmodule und eine "bahnbrechende Leistung" seines State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology. "Von der Einführung der i-Topcon Advanced-Technologie ...

