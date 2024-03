Was ist los mit Super Micro Computer?

Werbung







Seit dem letzten Jahr ist das amerikanische Unternehmen exponentiell gewachsen. Im Januar 2022 betrug der Kurs der Aktie ca. 44 USD, heute ist sie mehr als 1.000 USD wert. Wie diese Entwicklung zustande gekommen ist und was die Zukunft erwarten könnte, möchten wir näher beleuchten.



Die Herstellung von Hochleistungscomputern und effizienten Rechenzentren war der langfristige Zweck der Firma, als sie 1993 in Kalifornien gegründet wurde. Die IPO erfolgte 14 Jahre später, der Aktienwert von 8,76 US-Dollar am ersten Handelstag lag jedoch deutlich unter den Prognosen. Bis heute folgte jedoch eine Steigerung von fast 13.000%, die vor allem nach der Pandemie Tempo aufnahm.



Durch den KI-Boom ist die Aktie exponentiell gestiegen und wird am 18. März in den S&P 500® aufgenommen.









HSBC Handelszeiten grundsätzlich trotz USA Zeitumstellung unverändert



In den USA ist bereits auf Sommerzeit umgestellt worden. Daher fällt das Handelsende der US-Aktienbörsen bis zur Umstellung auf Sommerzeit in Zentraleuropa am 31. März auf 21 Uhr MEZ. Der Handel unserer Hebel- und Anlageprodukte auf US-Aktien und -Indizes ist jedoch grundsätzlich weiterhin bis 22 Uhr möglich. Allerdings wird es aufgrund geringerer Liquidität außerhalb der Handelszeiten der Basiswerte in den USA zu Ausweitungen der Spreads unserer Zertifikate und Optionsscheine kommen. Jedoch haben Sie vielfaltige Möglichkeiten, um von unseren unveränderten Handelszeiten zu profitieren.









Quelle: HSBC