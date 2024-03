Zumtobel-CFO Thomas Erath von der weltgrößten Lichtmesse Light + Buildingzur Stimmung in der Branche: "Die Stimmung ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der schwächelnden Bauindustrie, etwas bedeckt. Aber begeisternd ist das, was in Zukunft an neuen Produkten kommt. Wie Produkte neu gefertigt werden, wie nachhaltig Produkte erzeugt werden, wie Produkte aus recycelten Materialien auf den Markt kommen oder zirkulär wieder in den Wertschöpfungskreis integriert werden."Zu den Zahlen: "Aufgrund der hohen Lohnsteigerungen haben wir natürlich zu kämpfen. Die wirtschaftliche Dynamik hat stark an Schwung verloren über das letzte Jahr. Aber wir sind gut aufgestellt und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Nach jeder ...

