Bitcoin, Gold und Aktien auf Allzeithoch! DAX, Dow, Nvidia, Apple, Tesla, SMCI & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Zunächst gilt der Blick unserem DAX. Im Zuge der EZB-Sitzung am Donnerstag steig der Index auf ein neues Allzeithoch und beendet damit nicht nur die Konsolidierung der Vortage, sondern näherte sich auch der 18.000er Schwelle. Diese war jedoch etwas zu euphorisch angepriesen, sodass bereits am Freitag ein Rücklauf erfolgte. In Fortsetzung der jüngsten Bewegung notiert der Index zum Wochenstart schwächer und notiert aktuell unter 17.700 Punkten.

Sucht man einen Grund im Markt,. könnte das schlechte Abschneiden der US-Indizes auf Wochensicht ein Grund sein. Immerhin fiel der Nasdaq von seinem neuen Allzeithoch am Freitag bei über 18.400 Punkten um rund 400 Punkte auf die runde Marke von 18.000 zurück. Für den Dow Jones war es sogar die schlechteste Woche seit Ende Oktober, auch wenn nur absolut betrachtet rund 1 Prozent Minus zu Buche standen. Wo sind die Indizes nach dieser Woche einzuordnen?

Wesentlich stärker und weiter vom Momentum getrieben ist der Bitcoin. Mit der Überschreitung des bisherigen Allzeithochs um 68.000 US-Dollar war der Trend noch nicht ausgereizt, sodass wir nun zum Wochenstart im Future bereits über 72.000 US-Dollar sprechen. Welche Kursziele sind anzunehmen und ist diese Kapitalumschichtung ein Sonderfall? Immerhin stieg auch der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch an und könnte den achten Tag in Folge mit Pluszeichen aus dem Handel gehen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große Wochenausblick findet auch im Jahr 2024 wie gewohnt jeden Montag um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.