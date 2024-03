Bern - Galenica hat 2023 in etwa wie erwartet abgeschlossen. Wie bereits angekündigt lasteten Sondereffekte auf der Gewinnentwicklung. Für 2024 stellt die Gruppe weiteres Wachstum in Aussicht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag mit 191,3 Millionen Franken in etwa auf Vorjahresniveau, als es bei 190,6 Millionen zu liegen kam. Bereits im Sommer hatte Galenica gewarnt, dass Sonderfaktoren in der Höhe von 9,8 Millionen Franken den operativen ...

