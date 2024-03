LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 120 Euro angehoben. Analystin Sezgi Oezener begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die gestrichene Kaufempfehlung für den Augenheilkundespezialisten mit einem begrenzten Erholungspotenzial in China. Zudem sei der Zeitpunkt dieser Erholung unsicher. Im Vergleich dazu biete Konkurrent Alcon mehr Aufwärtspotenzial. Zudem dürfte die jüngste Übernahme des niederländischen Augenchirurgie-Spezialisten Dorc das Ertragsprofil von Meditec schwächen. Das höhere Kursziel für die Aktie begründete die Expertin unter anderem mit überarbeiteten Prognosen./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005313704